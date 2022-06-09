أردوغان يعلن خوضه سباق الرئاسة التركية 2023

المصدر: إسطنبول - د ب أ

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه يعتزم خوض

السباق الرئاسي المقرر في يونيو من عام 2023، سعيا لولاية جديدة، وذلك في أول إعلان رسمي منه في هذا الشأن.

وقال أردوغان أمام أنصاره في مدينة إزمير على بحر إيجه: "اقول هنا إن طيب أردوغان هو مرشح تحالف الشعب (للرئاسة)"، في إشارة لتحالف انتخابي مع حزب الحركة القومية اليميني المتطرف.

ويعتبر كثير من المراقبين انتخابات العام المقبل واحدة من أهم الانتخابات في تاريخ تركيا الحديث.

وبعد حوالي 20 عاما في السلطة، يتجه حزب العدالة والتنمية الإسلامي بزعامة أردوغان إلى الانتخابات في خضم أزمة متصاعدة تواجهها العملة التركية، وأعلى مستويات تضخم خلال عقدين، مع تزايد معدل البطالة، ضمن أمور أخرى.

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