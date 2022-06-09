مستشار ألمانيا يحذر من استغلال الإنترنت كأداة سلطة جيوسياسية

المصدر: برلين - د ب أ

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من استغلال الإنترنت كأداة للسلطة، وذلك على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقال شولتس اليوم الخميس في المؤتمر الرقمي "ري:بوبليكا" بالعاصمة الألمانية برلين: "يتم استغلال تقنيات رقمية كوسيلة سلطة جيوسياسية بصورة متكررة".

وأضاف أنه يتم القيام أيضا بهجمات سيبرانية من جانب دول أو منظمات إجرامية، وأعلن قائلا: "سوف نستعد لمواجهة ذلك على نحو أفضل".

وقال شولتس إن ألمانيا سوف تتصدى أيضا لجميع من حاولوا السيطرة على الشبكة، وذكر المستشار الألماني بشكل ملموس المراقبة في الصين ومحاولة العزل الكامل للفضاء المعلوماتي الروسي. وأكد المستشار الألماني قائلا: " لا يزال النقاش الديمقراطي والمفتوح أقوى دفاع يمكننا تحقيقه".

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