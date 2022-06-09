امرأة تعترض موكب الرئيس بايدن.. شاهد الرد السريع للشرطة في 9 ثوان

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أظهر مقطع فيديو، وثقته كاميرات وسائل الإعلام الأميركية، لحظة القبض على سيدة وطرحها أرضا، بعدما حاولت الاقتراب من موكب الرئيس الأميركي جو بايدن.

واقتربت السيدة من سيارة الرئيس الأميركي وسط الموكب بشكل غريب، وأخذت تصيح عبر مكبر صوت كانت تحمله في يدها ، قبل أن تتدخل عناصر الخدمة السرية بعد 9 ثوان حيث باغتها شرطي ، من الخلف، وقبض عليها وطرحها أرضا.

وحدثت الواقعة خلال مرور موكب الرئيس الأميركي وسط مدينة لوس أنجلوس الأميركية، متجها إلى موقع قمة الأميركيتين في المدينة.

وخلال مرور الموكب بالشارع المفرغ من السيارات، دخلت امرأة بفستان أخضر ومكبر صوت وسط الموكب، مما تسبب بانحراف إحدى السيارات.

ولكن بعد 9 ثوان فقط، هرع أحد عناصر الخدمة السرية، المختصة بحماية جو بايدن، وأمسك بالمرأة بقوة وجرها إلى جانب الطريق وأسقطها أرضا حسب "سكاي نيوز".

وظهر في الفيديو، الشرطي الأميركي وهو يضرب السيدة، ويصفعها على وجهها بشكل عنيف، في محاولة للسيطرة عليها وكبح جماحها، إلا أن المرأة لم تتوقف عن الصياح، والتوجع من ألم اللكمات التي وجهها إليها الشرطي.

وفي نهاية المقطع، قام الشرطي، بتكبيل كلا يديها من الخلف، بمساعدة شرطي آخر، بينما ظهرت امرأة أخرى وهي تصيح على أفراد الأمن.

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