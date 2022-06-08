تسجيل زلزال بقوة 8.4 في بحيرة بايكال وسط روسيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وقع زلزال بقوة 8.4 درجة في مياه بحيرة "بايكال" بالقرب من قرية بولشو غولوستنو، منطقة إيركوتسك وسط روسيا، وفقا لتقارير وزارة حالات الطوارئ الروسية.

تم تسجيل زلزال في منطقة إيركوتسك في الساعة 15.25 بتوقيت موسكو (20.25 بتوقيت غرينيتش).

وجاء في تقرير الوزارة: "يقع مركز الزلزال على بعد 17 كيلومترا من قرية بولشو غولوستنو على بحيرة بايكال. كانت الكثافة في مركز الزلزال 8.4 درجة، في مدن المنطقة، وصلت شدة الزلزال إلى حوالي 5 درجات".

ووفقا للخدمات الصحفية لبلديات منطقة أنغارا، لا يوجد ضحايا ولا دمار. جميع مرافق البنية التحتية تعمل بشكل طبيعي.

وذكرت الخدمة: "تقوم خدمات الخدمة في المدينة بجمع معلومات حول عواقب الزلزال. واثنان من طواقم الإنقاذ في حالات الطوارئ من إيركوتسك.

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