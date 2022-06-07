بريطانيا ترسل صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا بعد قصف روسيا لكييف

المصدر: لندن - د.ب.أ

تعتزم بريطانيا إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، بعد أن قصفت روسيا ضواحي العاصمة كييف يوم الأحد، للمرة الأولى منذ أبريل الماضي. وقال وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، إن بلاده سترسل عدداً غير محدود من قاذفات «إم 270»، التي يمكنها إطلاق صواريخ دقيقة التوجيه يصل مداها إلى 80 كيلومتراً، وهو مدى أطول من أي تقنية صاروخية تستخدم حالياً في الحرب، وفقاً لوكالة بي إيه ميديا البريطانية. وتابع والاس في بيان أصدرته وزارة الدفاع البريطانية: «إن بريطانيا تقف إلى جانب أوكرانيا في هذا القتال، وتأخذ دور المبادرة في إمداد قواتها البطولية بالأسلحة الحيوية التي تحتاجها للدفاع عن بلادها من الغزو غير المبرر». وأضاف اذا استمر المجتمع الدولي في دعمه، فأنا أؤمن بأن أوكرانيا يمكنها الانتصار. وقال إن قوات أوكرانية ستتدرب في بريطانيا على استخدام المعدات.

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