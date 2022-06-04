"مايكروسوفت": أحبطنا هجمات إلكترونية من لبنان ضد شركات إسرائيلية !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت شركة مايكروسوفت أنها أحبطت هجمات إلكترونية مصدرها لبنان كانت تخطط لاستهداف شركات إسرائيلية، بما ذلك شركات في مجال الدفاع والخدمات المالية.

وأعلنت الشركة تعليق أكثر من 20 حساب على "OneDrive" نتيجة "إساءة استخدام خدمة استضافة الملفات، بهدف تنفيذ هجمات إلكترونية على شركات إسرائيلية".

وأضافت الشركة في بيان على موقعها الرسمي أن المنظمة التي تقف وراء تلك المخططات تدعى "POLONIUM"، حيث تتخذ من لبنان مقرا لها ويعتقد بوجود صلات وتعاون مع وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.

وقالت إن الهدف من نشر هذه المعلومات "هو المساعدة في ردع النشاط المستقبلي لهذه المنظمة وفضح أساليبها أمام العالم".

وأشارت وفق "روسيا اليوم" إلى أن "POLONIUM" استهدفت أكثر من 20 منظمة مقرها في إسرائيل ومنظمة حكومية دولية واحدة تعمل في لبنان على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

وذكرت الشركة الأمريكية أنه ومنذ فبراير 2022، لوحظ أن POLONIUM تستهدف بشكل أساسي المنظمات في إسرائيل مع التركيز على التصنيع المهم وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الدفاع الإسرائيلية، وفي حالة واحدة على الأقل، تم استهداف شركة طيران وشركة محاماة.

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