بايدن يرحب بتمديد الهدنة في اليمن

المصدر: واشنطن - أ ف ب

رحب الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس بتمديد الهدنة في اليمن لشهرين، وحض أطراف النزاع في اليمن على جعلها "دائمة".

وقال بايدن في بيان إن "الشهرين الأخيرين في اليمن، بفضل الهدنة التي أعلنت في أبريل، كانا من الفترات الأكثر هدوءا منذ بدء هذه الحرب قبل سبعة أعوام. تم إنقاذ آلاف الأرواح مع تراجع المعارك. من المهم العمل على جعل (الهدنة) دائمة".

وأضاف الرئيس الديموقراطي "أحض جميع الأطراف على التقدم سريعا نحو عملية سلام شاملة وجامعة. لن تتوقف دبلوماسيتنا ما دام لم يتم التوصل إلى تسوية دائمة".

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