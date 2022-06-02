سورية.. استهداف قاعدة عسكرية للقوات التركية شمال منبج

المصدر: دمشق، لندن - د ب أ

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات تابعة لـ "مجلس منبج العسكري" ، المنضوية في صفوف قوات سورية الديمقراطية، أحبطت عملية تسلل نفذتها مجموعات تابعة للجيش الوطني الموالي لتركيا في قرية المحسنلي بريف مدينة منبج الشمالي، شرقي حلب.

وقال المرصد ، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم الخميس ، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين، لترد قوات "مجلس منبج العسكري" باستهداف قاعدة عسكرية للقوات التركية في قرية حلونجي شمالي مدينة منبج، وسط قصف متبادل بين الطرفين بالقذائف الصاروخية، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.

ولفت المرصد إلى تحليق ست مروحيات روسية في أجواء مناطق انتشار القوات الكردية والحكومة السورية بريف حلب الشمالي، في كل من معراته الأحداث و فافين ومناطق أخرى بريف حلب الشمالي، وصولًا إلى أجواء منطقة الشيخ نجار والمسلمية وأخيرا باتجاه مطار كويرس العسكري.

وكان المرصد أشار أمس إلى أن مدرعة عسكرية روسية تجولت في مناطق كفرناصح وكفرنايا بمحيط تل رفعت شمال مدينة حلب، والتي تتواجد ضمنها القوات الكردية وقوات السورية.

ووفق المرصد ، يأتي ذلك بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول "تطهير" تل رفعت ومنبج بريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي.

وكشف المرصد عن قصف تركي على قرى تقع بريف الحسكة، طال ما لا يقل عن 13 قرية وبلدة ومزرعة شمال غربي الحسكة، لافتا إلى أن القصف كان مكثفا وأدى لنزوح عدد من المدنيين من المنطقة.

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