استقالة صهر يلتسين من منصب مستشار بوتين

المصدر: موسكو - رويترز

أكد الكرملين اليوم الخميس تقريرا لرويترز عن أن فالنتين يوماشيف زوج ابنة الزعيم الروسي السابق بوريس يلتسين استقال من منصبه كمستشار دون أجر للرئيس فلاديمير بوتين.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "يمكنني أن أوكد أنه توقف منذ شهر عن دوره كمستشار بشكل تطوعي".

ولم يكن يوماشيف يقوم بدور رئيس في صنع القرار باعتباره مستشارا لبوتين لكنه مثل واحدة من روابط قليلة ما زالت متبقية بين إدارة بوتين وحكم يلتسين الذي كان فترة إصلاحات ليبرالية وانفتاح على الغرب.

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