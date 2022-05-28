بوتين: روسيا مستعدة لتصدير الحبوب من أوكرانيا بلا قيود

المصدر: موسكو - أ ف ب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت استعداد بلاده للمساعدة في تصدير الحبوب "بلا قيود" من أوكرانيا، محذرا في الوقت نفسه من "زعزعة" أكبر للوضع في حال استمرار تسليم الأسلحة الغربية لكييف.

واورد بيان للكرملين أن بوتين أدلي بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي السبت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وقال بوتين بحسب البيان الصادر في ختام المكالمة وسط مخاوف من أزمة غذائية خطيرة بسبب الهجوم الروسي في أوكرانيا، إن "روسيا مستعدة للمساعدة في إيجاد حلول من أجل تصدير الحبوب بلا قيود بما في ذلك الحبوب الأوكرانية الآتية من المرافئ الواقعة على البحر الأسود".

وأوضح أن الصعوبات المتصلة بالإمدادات الغذائية سببها "سياسة اقتصادية ومالية مغلوطة من جانب الدول الغربية، إضافة إلى العقوبات على روسيا".

واكد بوتين أن زيادة إمدادات الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية يمكن أن تؤدي إلى خفض التوتر في السوق الزراعية العالمية، "الأمر الذي يستدعي بالتأكيد رفع العقوبات ذات الصلة" عن موسكو.

وخلال المكالمة الهاتفية، ركز بوتين أيضا "على الطابع الخطير لمواصلة إغراق أوكرانيا بأسلحة غربية، محذرا من أخطار زعزعة أكبر للوضع ومفاقمة الأزمة الإنسانية"، وفق الكرملين.

واكد الرئيس الروسي أخيرا أن روسيا تبقى "منفتحة على استئناف الحوار" مع كييف لتسوية قضية النزاع المسلح، بحسب المصدر نفسه.

ومفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا معطلة منذ مارس.

وأوكرانيا مصدّر رئيس للحبوب، وخصوصا القمح والذرة، لكن إيصال إنتاجها معطل بسبب المعارك.

بدورها، لا تستطيع روسيا بيع إنتاجها بسبب العقوبات الغربية التي تطاول قطاعيها المالي واللوجستي.

وينتج البلدان ثلث ما يحتاج إليه العالم من قمح.

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