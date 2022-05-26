اليونان تشكو تركيا للأمم المتحدة بشأن نزاع على جزر في بحر إيجه

المصدر: أثينا - د ب أ

نقلت هيئة الإذاعة اليونانية اليوم الخميس عن وزارة الخارجية القول إن البلاد تعتزم التقدم بشكوى للأمم المتحدة بشأن انتهاك تركيا لسيادتها على عدد من الجزر في بحر إيجه.

وقد تصاعدت التوترات بين الجارتين خلال الأسابيع الماضية. وأصبحت الطائرات العسكرية التركية تحلق فوق الجزر اليونانية المأهولة بشكل شبه يومي. وتجدر الإشارة إلى أن من هذه الجزر جزيرتي رودس وساموس السياحيتين الشهيرتين.

وتقول تركيا إن اليونان أضاعت حقوقها فيما يتعلق بعدد من الجزر القريبة من الساحل التركي بقيامها بعسكرة هذه الجزر، في انتهاك لمعاهدتي لوزان لعام 1923 وباريس للسلام لعام 1947.

من جانبها، ترد اليونان بأن العسكرة ليست إلا رد فعل على تواجد العديد من قطع الإنزال على طول الساحل الغربي التركي، وتؤكد أنه يحق لكل دولة الدفاع عن نفسها.

تجدر الإشارة إلى أن الخلاف بشأن الجزر ليس إلا واحدا من مجموعة من الخلافات بين البلدين، والتي من بينها أيضا الخلاف على احتياطيات الغاز الطبيعي في إيجه.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن مؤخرا تعليق التواصل مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وقال إنه "لم يعد موجودا" بالنسبة له.

وجاء هذا ردا على دعوة ميتسوتاكيس للكونجرس الأميركي لعدم تسليم طائرات مقاتلة إلى تركيا.

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