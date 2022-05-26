اليمن.. دعوة أممية لطرفي مشاورات عمان للتفاوض بحسن نية

المصدر: عدن وصنعاء - الإمارات اليوم

تواصلت، اليوم، بالعاصمة الأردنية عمان المشاورات اليمنية بين وفد الحكومة ووفد مليشيات الحوثي لليوم الثاني على التوالي حول فتح الطرق والمعابر وعلى رأسها طرق تعز.

وافادت مصادر يمنية مطلعة على مجريات مشاورات عمان بأن وفد المليشيات حاول حرف المشاورات عن جانبها الإنساني وتحويلها قضية عسكرية، وذلك في إطار مراوغة الحوثيين بهدف التنصل عن تنفيذ بند الهدنة المتعلق بفتح المعابر والطرق. وأشارت المصادر إلى أن مراوغة الحوثيين دفعت المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى دعوة الوفدين للتفاوض بحسن نية لإعادة فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى.

وتوقعت المصادر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة انفراج بشأن فتح طرق في تعز والبيضاء وحجة والضالع وشمال لحج.

وكانت الخارجية الأميركية دعت في بيان منسوب لمبعوثها الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ الأطراف اليمنية لتجاوز اي خلافات في إطار مشاورات الطرق في عمان، حتى يتم الانخراط في مشاورات سلام دائم.

وتواصلت الاحتجاجات في تعز المطالبة بسرعة فتح المعابر والطرق لتخفيف المعاناة الإنسانية لأبناء المحافظة جراء استمرار الحوثيين إغلاقها وحصار المدينة الممتد على مدى أكثر من سبع سنوات.

في الأثناء، تواصلت خروقات مليشيات الحوثي للهدنة الأممية في اليمن حيث تم رصد ٦٨خرقا ارتكبتها المليشيات خلال الساعات الماضية في سبع محافظات.

وفي عدن أقدم أحد المسلحين ع تفجير قنبلة يدوية في سوق شعبي بمديرية الشيخ عثمان، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة عشرين آخرين إصابات معظمهم وصفت بالخطيرة ما يرشح ارتفاع أعداد القتلى.

من جهة أخرى، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس قرارا بتعيين القاضي قاهر مصطفى نائباً عاماً للجمهورية اليمنية.

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