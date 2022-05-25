مشاورات عمان تتناول فتح الطرق والمعابر اليمنية

المصدر: عدن وصنعاء – الإمارات اليوم

قال مصدر في الحكومة اليمنية إن مشاورات العاصمة الأردنية عمان تتناول فتح الطرق والمعابر المغلقة، بما فيها طرق تعز، وتتم المشاورات بين الجانب الحكومي اليمني، وميليشيات الحوثي، برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وأشار المصدر إلى أن حصار تعز من قبل الحوثيين أدى إلى خسائر في البنية التحتية للمدينة بقيمة 7 مليارات دولار على مدى السنوات الثمان الماضية.

وأوضح المصدر أن المشاورات تمثل "اختبار حقيقي"، لمدى جدية الحوثيين في التعامل مع بنود الهدنة، بعد تنفيذ الجانب الحكومي كل الالتزام، خاصة فيما يتعلق بفتح مطار صنعاء، والتي كان آخرها التواصل مع الجانب المصري لاستقبال رحلات من صنعاء إلى القاهرة والتي ستبدأ الاسبوع المقبل.

من جانبه، رحب المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، بالتقدم المستمر في جهود السلام في اليمن، خاصة فيما يتعلق بمشاورات رفع الحصار وفتح الطرق في تعز.

إلى ذلك، اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، مناقشات في الأردن، مع خبراء اقتصاديين يمنيين ودوليين، ركزت على تحديد أولويات القضايا التي يجب معالجتها في المسار الاقتصادي لأي حوار ينشأ بين الأطراف اليمنية في المستقبل برعاية الأمم المتحدة.

وتضمنت القضايا مسألة تنسيق السياستين المالية والنقدية، وتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة، والإيرادات الحكومية، وتمويل رواتب الخدمة المدنية، وازدواجية الضرائب وإعادة الاعمار والدين العام، إضافة إلى المسائل الاستراتيجية الأخرى ذات الأولوية.

وفي عدن، أفاد عضو الفريق القانوني التابع لمجلس القيادة الرئاسي القاضي الدكتور أحمد عطية، بأن الفريق يجري اللمسات الأخيرة على مسودة قانونية للقواعد المنظمة لأعمال المجلس وهيئاته وفرقه، وإنها ستسلم إلى رئيس المجلس الرئاسي قريباً.

وأشار في تصريح صحافي، إلى أن الفريق حرص على وضع قواعد قانونية تعالج أية إشكالات في سير أعمال الهيئات، أو تضارب في الاختصاصات بين أجهزة الدولة المختلفة. وسيصدر بهذا المشروع قانون بناء على إعلان نقل السلطة.

في الأثناء، بدأت الحكومة اليمنية البحث عن مصادر أخرى لتعويض نقص القمح الناتج عن الحرب في أوكرانيا، من خلال إعطاء الأولوية المطلقة لدعم القطاع الزراعي والعاملين فيه، بكل الوسائل والسبل المتاحة.

ووفقا لوكالة سبأ الرسمية، فقد طالبت الحكومة من وزارة الزراعة والري، سرعة إعداد استراتيجية شاملة وسياسات وطنية عامة لقطاع الزراعة والأمن الغذائي والخطة الوطنية الاستثمارية المرتبطة بها، وابتكار تقنيات كفيلة بتحسين الإنتاج النباتي والحيواني.

من جانب آخر، أعلن الجيش اليمني رصد 63 خرقاً حوثياً جديداً للهدنة الأممية، بينها 27 خرقاً في تعز، فيما توزعت البقية على جبهات محافظات أخرى.

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