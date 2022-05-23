الحكم بالسجن مدى الحياة على جندي روسي في أوكرانيا

المصدر: كييف – رويترز

أصدرت محكمة أوكرانية اليوم الاثنين حكما بالسجن مدى الحياة على جندي روسي لإدانته بقتل مدني أعزل في أول محاكمة على جرائم حرب وقعت خلال الحرب الروسية على أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير الماضي.

وأقر فاديم شيشيمارين، وهو قائد دبابة يبلغ من العمر 21 عاما، بالذنب في قتل أولكسندر شيليبوف (62 عاما) في قرية تشوباخيفكا بشمال شرق أوكرانيا في 28 فبراير بعد أن تلقى أمرا بإطلاق النار عليه.

وقال القاضي سيرهي أجافونوف إن شيشيمارين: "نفذ أمرا إجراميا صدر عن جندي أعلى منه رتبة وأطلق عدة أعيرة نارية من سلاح آلي على رأس الضحية".

وتابع المتهم مجريات القضية صامتا من داخل قفص زجاجي في قاعة المحكمة ولم تبد عليه أي مشاعر لدى النطق بالحكم، وبحسب محاميه فإنه سيتم تقديم طلب استئناف ضد الحكم.

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