اغتيال ضابط بالحرس الثوري الإيراني برصاص مجهولين في طهران

المصدر: طهران - رويترز

أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن اغتيال ضابط في الحرس الثوري، الأحد، برصاص مجهولين اثنين، استهدفاه إلى جوار منزله بالعاصمة طهران بينما كانا يستقلان دراجة بخارية ولاذا بالفرار.

ووفق وكالة أنباء «تسنيم» التابعة للحرس الثوري الإيراني اغتيل اليوم ضابط برتبة عقيد يدعى حسن صياد خدايي جنوبي العاصمة طهران من قبل مسلحين مجهولين.

وأوضحت الوكالة أن «الضابط الكبير في الحرس الثوري، حسن صياد ، قُتل في عملية اغتيال نادرة في طهران، في أحد الأزقة الجانبية للشارع الذي يقع فيه منزله».

وقالت الوكالة نقلا عن مصدر مطلع إن شخصين يستقلان دراجة نارية فتحا النار على خدايي.

ولم يحدد الحرس الثوري في بيانه الجهة المتورطة بهذه العملية بعد.

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