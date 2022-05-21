روسيا تحظر دخول 963 أميركياً بينهم الرئيس جو بايدن

المصدر: متابعات الموقع ووكالات

قالت روسيا السبت إنها قررت حظر دخول 963 أميركياً إلى أراضيها في مقدمتهم الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز.

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية حظر دخول الأراضي الروسية على كل من زوجة رئيس الوزراء الكندي صوفي ترودو، وقائد القوات الجوية الكندية إريك جان كيني و 24 شخصا آخرين بينهم مسؤولون.

وجاء في بيان الوزارة اليوم السبت: "ردا على العقوبات المناهضة لروسيا التي أعلنتها السلطات الكندية، والتي لم تطال فقط ممثلي الدوائر القيادية والعسكرية والتجارية ولكن أيضا أقارب أولئك الذين وضعوا في القائمة السوداء.. تم حظر دخول فئة مماثلة من المواطنين الكنديين للأراضي الروسية".

ولفتت الوزارة إلى أن القائمة تضمنت كبار المسؤولين الكنديين وأقاربهم وأصدقاءهم وكبار مديري المجمع الصناعي العسكري وصناعة بناء السفن، وقيادة القوات المسلحة.

وتشمل القائمة زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو صوفي وقائد القوات الجوية الكندية اللفتنانت جنرال إريك جان كيني، وقائد البحرية الكندية نائب الأدميرال أنجوس إيان توبشي، وقائد الجيش الكندي اللفتنانت جنرال جوسلين بول وغيرهم.

ولحظر السفر تأثير رمزي فقط، لكنه يشكل جزءاً من التدهور المستمر في علاقات روسيا مع الولايات المتحدة وحلفائها منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير.

وسبق أن تبادلت روسيا ودول أوروبية عدة طرد الدبلوماسيين ومنع الدخول

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