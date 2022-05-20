مصر..التحفظ على أموال رئيس مجلس إدارة شبكة رصد

المصدر: موقع الامارات اليوم

أصدرت جهات التحقيق في مصر، قرارًا بالتحفظ على أموال عمرو عبد المنعم فراج فرج، رئيس مجلس إدارة شبكة رصد الإعلامية، أحد الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، ومنعه من التصرف فيها، اتساقا مع القرار الصادر بإدراجة على قوائم الإرهاب.

وأكدت مصادر عدة لوسائل إعلام محلية، منع عمرو عبد المنعم فراج من التصرف في أمواله الشخصية، والممتلكات العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة في البورصة المصرية، وكافة الحسابات المصرية، والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة الخاصة به، سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إصدار أكثر من قرار بالتحفظ على أموال قيادات في جماعة الإخوان الإرهابية، حيث شملت القرارات 29 من قيادات الجماعة، من بينهم الإعلاميين الإخوانيين حمزة زوبع وعماد البحيري.

وبينت المصادر أن قرارات التحفظ صدرت باعتبارها من بين الآثار المترتبة على قرار الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

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