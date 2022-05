شاهد.. لحظة مثول منفذ مجزرة نيويورك أمام المحكمة وسط حراسة مشددة

وثق مقطع فيديو، لحظة مثول المراهق بايتون غيندرون، منفذ مجزرة سوبر ماركت بوفالو بنيويورك، والتي أسفرت عن مقتل 10 أشخاص.

وأظهر مقطع الفيديو، دخول المتهم البالغ من العمر 18 عامًا وسط حراسة مشددة وهو مكبل اليدين، حيث وجهت له المحكمة تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى.

وكانت عدة مقاطع فيديو، قد أظهرت المراهق وهو ينزل من سيارته ويفتح النار من سلاح رشاش على كل من يقابله بدم بارد وتعطش صادم للقتل، في سوبر ماركت بوفالو.

وأبان الفيديو القاتل يفتح النار في ساحة انتظار السيارات، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع، ثم ذهب إلى المتجر، حيث التقى بحارس أمن وشرطي حاولا منعه من الدخول، لكن رصاصة الحارس لم تستطع اختراق درعه.

يذكر أن القاتل كان يرتدي بدلة عسكرية وسترة واقية للرصاص وثبت كاميرا على رأسه أثناء ارتكاب المجزرة لتوثيق الهجوم، فيما أكدت الشرطة أن دوافعه عنصرية.

