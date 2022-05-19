الجيش اليمني يرصد 51 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أعلن المركز الاعلامي للجيش اليمني، رصد 51 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية خلال الساعات الماضية، منها 22 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و10 خروقات في جبهات محور تعز، و10 خروقات أخرى غرب حجة، و7 خروقات جنوب وغرب وشمال غرب مارب، وخرقان في جبهة البقع بمحور صعدة.

وعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي تسجيل 18 خرقاً حوثيا في جبهات جنوب الحديدة وغرب تعز، منها قصف مواقع المشتركة باستخدام المسيرات المفخخة والاسلحة الثقيلة، واستحداث مواقع وارسال تعزيزات.

وفي مأرب، أفشلت قوات الجيش هجوما ومحاولة تسلل لعناصر حوثية تجاه مواقعها في جبهة الكسارة غرب المدينة، فيما قصفت الميليشيات مواقع مدينة في مديرية حريب المحررة جنوب مأرب الاسلحة الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا.

وفي الضالع، أحبطت القوات المشتركة والجنوبية محاولة تسلل لعناصر حوثية تجاه منطقة "الريبي" شمال مديرية قعطبة، تم افشال المحاولة واجبار عناصر الحوثي على التراجع.

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