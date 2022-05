جريح بإطلاق نار في مدرسة بألمانيا وتوقيف المهاجم (فيديو)

أصيب شخص بإطلاق نار صباح الخميس في مدرسة في بريمرهافن في شمال ألمانيا وأوقف المهاجم، فيما شهدت البلاد مؤخرًا سلسلة من محاولات إطلاق النار أو عمليات إطلاق نار في مؤسسات تعليمية.

وأوضحت الشرطة المحلية في بيان أن الحادث وقع في مدرسة لويد الثانوية في وسط بريمرهافن، مضيفة "قبض على المسلح وهو محتجز لدى الشرطة".

وكان منفّذ الهجوم مسلحًا بقوس ونشاب ويحمل أيضًا مسدسًا، بحسب صحيفة "بيلد" التي نشرت صورة رجل ذات ملامح وجه غير واضحة، يرتدي ملابس سوداء وهو ملقى على الأرض وسلاحه بجانبه.

ولفتت الشرطة إلى أن الجريح ليس تلميذًا وأنه نقل إلى المستشفى، بدون تحديد مدى خطورة الإصابة.

وبحسب صحيفة "بيلد"، فان الجريحة هي موظّفة في المدرسة أصيبت بجروح خطرة.

وتابعت الشرطة في تغريدة "التلاميذ في صفوفهم مع مدرّسيهم" والوضع في المدرسة "تحت السيطرة".

وبحسب الصحيفة، نُشرت قوات خاصة بدأت بتفتيش كامل لمباني المدرسة.

وأخطرت تلميذة الشرطة بالواقعة بعدما سمعت طلقات نارية في هذه المؤسسة التعليمية التي يرتادها أكثر من ألف تلميذ وتلميذة بحسب "بيلد".

واتصلت التلميذة بالشرطة من داخل المراحيض، بحسب موقع Nord24.

وكان عدد قليل من التلامذة في المدرسة بسبب إجراء امتحانات متابعة لشهادة البكالوريا، بحسب بيلد.

Festnahme naxh #Schießerei an einer #Schule in #Bremerhaven. Es ist nicht ausgeschlossen, dass weitere Täter in der Innenstadt unterwegs sind. Passt auf euch auf!#Polizei #bremen #bremerhaven pic.twitter.com/RjagXVzP7u