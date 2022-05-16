عودة الملاحة لمطار صنعاء .. وتوقعات بتمديد الهدنة الأممية في اليمن

المصدر: عدن وصنعاء – الإمارات اليوم

توقعت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الإعلان عن تمديد الهدنة الأممية التي تنتهي بعد أسبوعين، لإفساح المجال أمام الجهود الدولية والأممية لإطلاق محادثات سلام شامل ودائم.

ووفقا للمصادر، فان الأيام القليلة المقبلة، ستشهد تكثيف جهود الوسطاء والمساعي الأممية والدولية والإقليمية من أجل تمديد الهدنة والانتقال إلى مرحلة التفاوض المباشر لإحلال السلام وإنهاء الحرب في اليمن.

وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في بيان له عقب انطلاق أول رحلة من مطار صنعاء اليوم، أن هذا هو وقت التضافر وبذل المزيد من الجهد للبدء في إصلاح ما كسرته الحرب اليمنية، وتنفيذ جميع التزامات الهدنة لبناء الثقة والتحرك نحو استئناف عملية سياسية لإنهاء النزاع بشكل مستدام.

وفيما رحَّب المبعوث الأممي بانطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء إلى عمان بالأردن، أشار إلى أنه "يتم بذل جهود مكثفة لدعم الأطراف في الوفاء بجميع الالتزامات التي تعهدوا بها عند اتفاقهم على الهدنة.

وشهدت صنعاء اليوم، تنفيذ بند فتح المطار المتوقف منذ ست سنوات، بإقلاع أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي لطيران اليمنية، إلى الأردن، كما يُتوقع انتظام الرحلات من المطار خلال الأيام المقبلة.

وجاءت الرحلة التجارية الأولى من مطار صنعاء، بعد جهود كبيرة بذلتها الأمم المتحدة عبر مبعوثها لليمن، بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية، والمجتمع الدولي، فضلا عن التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الحكومية اليمنية لتجاوز العراقيل التي كانت قد وضعتها الميليشيات الحوثية.

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