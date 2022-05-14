الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: محمد بن زايد خير خلف لخير سلف

المصدر: جدة - وام

رفع حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أحر التبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خير خلف لخير سلف.

وقال حسين إبراهيم طه إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" سوف يواصل مسيرة المؤسس الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه والشيخ خليفة بن زايد رحمهما الله، برجاحته وحكمته ودبلوماسيته التي سوف تعزز مكانة دولة الإمارات لتواصل مسيرتها كواحدة من النماذج الفريدة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والعالم بشكل عام.

كما تقدم الأمين العام بالتبريكات إلى الشعب الإماراتي على انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيسا لدولة الإمارات والتفافه حول قيادته، منوها بوحدة الكلمة في دولة الإمارات العربية المتحدة والاتفاق والتوافق الذي يعم ديارها.

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