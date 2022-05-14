ملكة بريطانيا: الشيخ خليفة بن زايد كرس حياته لخدمة شعب الإمارات

المصدر: لندن - وام

نعت ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله ، وقالت " كرس حياته لخدمة شعب الإمارات العربية المتحدة وعلاقته بحلفائها وأصدقائها".

وأعربت ملكة بريطانيا، عن حزنها لسماع نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد، وقالت إنه سيبقى في الأذهان طويلاً من قبل جميع الذين يعملون من أجل الاستقرار الإقليمي، والتفاهم بين الأمم وبين الأديان.

وتقدمت الملكة إليزابيث الثانية بـ"أصدق التعازي" إلى شعب الإمارات.

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