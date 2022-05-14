أمير الكويت وولي عهده ورئيس الوزراء يهنئون محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيساً للإمارات

المصدر: الكويت - كونا

بعث صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع لسموه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، سائلا سموه المولى عز وجل أن يسدد خطاه لمواصلة قيادة واستكمال مسيرة الخير والنماء التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي أرسى دعائمها، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكدا سموه بأنه قد فقد أخا عزيزا جمعته به أواصر الأخوة والمودة كما فقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والشعب الإماراتي والأسرة الخليجية والعالمين العربي والإسلامي قائدا عظيما سخر حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا أمته العربية والإسهام بجهوده المقدرة لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة، مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية الراسخة والحميمة التي تربط الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الشقيقين.

وتمنى أمير دولة الكويت لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وافر الصحة ودوام العافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

كما بعث نائب أمير الكويت وولي عهده، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، ضمنها خالص تهانيه بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع لسموه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، متمنياً لسموه كل التوفيق والسداد لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومتمنياً لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي ببرقية تهنئة مماثلة.

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