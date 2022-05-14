إثر وفاة الشيخ خليفة.. حاكمة طوكيو تلغي زيارة للشرق الأوسط وتنعي الفقيد

المصدر: طوكيو - وام

ألغت حاكمة "طوكيو" يوريكو كويكي زيارة إلى الشرق الأوسط كان من المقرر أن تبدأ اليوم وذلك إثر وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" الذي انتقل إلى جوار ربه أمس الجمعة.

وأصدرت كويكي - التي تولت منصب رئيسة رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية الإماراتية في اليابان وهي متحدثة باللغة العربية - بيانا باسم مواطني طوكيو أعربت فيها عن حزنها على هذه الخسارة الأليمة وتعاطفها مع شعب الإمارات .. وقالت : سنتذكر دائما الإنجازات المتميزة للفقيد الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في تعزيز الصداقة المبنية على النوايا الحسنة بين اليابان والإمارات.

وأكدت أن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كرس جهوده منذ فترة طويلة من أجل التنمية الراسخة لدولة الإمارات، ومن أجل السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وبفضل قيادته القوية، نحتفل أيضا بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات واليابان هذا العام.

واختتمت حاكمة "طوكيو" بيانها بالقول : سنتذكر دائمًا إنجازاته المتميزة في تعزيز الصداقة المبنية على النوايا الحسنة بين اليابان والإمارات، مؤكدة الالتزام المستمر لحكومة مدينة طوكيو بتطوير العلاقات بين البلدين.

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