خادم الحرمين الشريفين وولي عهده: خليفة قائد قدم الكثير لشعبه وأمته والعالم

المصدر: الرياض - واس

أكد الديوان الملكي السعودي في بيان أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، تلقيا ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

وأعربا عن "بالغ التعزية والمواساة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وعائلة آل نهيان الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة قائد قدم الكثير لشعبه وأمته والعالم".

وأكد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده أن "المملكة العربية السعودية وشعبها إذ يشاطرون الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة أحزانهم، ليسألون الله العلي القدير أن يلهم الجميع الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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