المبعوث الأممي يواصل جهود تعزيز الهدنة في اليمن

المصدر: عدن وصنعاء – الإمارات اليوم

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، للقاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، لبحث تعزيز الهدنة الأممية، واستكمال تنفيذ بنودها.

وكان المبعوث الأممي التقى في العاصمة السعودية الرياض خلال اليومين الماضيين، عدد من المسؤولين الخليجيين، وذكرت مصادر مقربة من مكتب المبعوث الأممي، أن الجهود الجديدة للمبعوث تهدف إلى استكمال تنفيذ بنود الهدنة المتمثلة في فتح المعابر والطرق، وتجاوز الخلافات التي عرقلت تسيير أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي.

وكان أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف أكد خلال لقائه المبعوث الأممي في الرياض، دعم مجلس التعاون لكافة الجهود الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق وتحقيق التنمية والسلم للشعب اليمني.

ميدانيا، واصلت الميليشيات الحوثية خروقاتها للهدنة الأممية، وقامت بشن قصف مدفعي وصاروخي على مواقع الجيش اليمني والمقاومة في جبهات المحورين الرملي والجبلي في مأرب، ما تسبب في إصابة 6 جنود، كما استهدفت مواقع القوات المشتركة في جبهات حيس والجراحي جنوب الحديدة.

وحول فتح المعابر، أكدت مصادر مطلعة في تعز، رفض الميليشيات فتح معبر الحوبان شرق المدينة، ووافقت فقط على فتح معبري غراب شمالا، وعصيفرة شمال شرق، وأشارت المصادر إلى أن الجانب الحكومي في لجنة التشاور الخاصة بفتح معابر تعز أصر على تنفيذ بنود الهدنة كاملة وفتح معبر الحوبان.

وأقدم قناصة الحوثي المتمركزين في جبل الوعش شمال غرب مدينة تعز، على قتل امرأة تدعى "زعفران حزام" قنصا في الرأس أثناء رعيها الأغنام في الحي، فيما أصيبت امرأة بجروح خطيرة جراء انفجار لغم من مخلفات الحوثيين في منطقة المجاعشة بمديرية مقبنة غرب محافظة تعز، كما أصيب أربعة مدنيين إثر انفجار لغم زرعته الميليشيات الحوثية في شارع الخمسين في الجهة الشمالية الشرقية لمدينة الحديدة على الساحل الغربي.

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