أكثر من ألف جندي اوكراني أغلبهم جرحى عالقون في «مصنع الموت»

المصدر: وكالات

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، أن أكثر من ألف جندي أوكراني، من بينهم مئات الجرحى، لا يزالون عالقين داخل مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الجنوبية، والذي بات يعرف إعلاميا بـ «مصنع الموت» الواقعة تحت السيطرة الروسية.

وقالت المسؤولة لـ«فرانس برس»: «أكثر من ألف جندي أوكراني لا يزالون داخل المصنع، والمئات منهم مصابون بجروح».

وأضافت فيريشتشوك: «هناك أشخاص يعانون إصابات بالغة ويلزمهم إجلاء طارئ. الوضع يتدهور يوميا».

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