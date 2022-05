سفير روسي يتلقى عقاباً قاسياً ويهرب أثناء احتفال عسكري.. فيديو

ألقى متظاهرون، الاثنين، طلاء أحمر على السفير الروسي في بولندا، سيرجي أندريف، أثناء احتفاله بتكريم جنود الاتحاد السوفيتي، الذين قتلوا في الحرب العالمية ودفنوا في مقربة وارسو، بحسب قناة "abc".

ووصل أندرييف إلى مقبرة الجنود السوفييت لوضع باقة من الزهور، حيث كانت تنتظره مجموعة من النشطاء المعارضين للحرب الروسية في أوكرانيا.

وأظهر مقطع فيديو شخصا يلقي طلاء أحمر من خلف أندرييف قبل أن يلقي متظاهر يقف بجانبه بقعة كبيرة في وجهه.

ومنع المتظاهرون السفير وأعضاء الوفد الروسي الآخرين من وضع باقات الزهور في المقبرة.

كما حمل المتظاهرون الأعلام الأوكرانية، ورددوا هتافات مناهضة للحرب على أوكرانيا مثل: "فاشي" و "قاتل"، كما ارتدى البعض ملابس بيضاء ملطخة بالدماء، ترمز إلى الضحايا الأوكرانيين للحرب الروسية.

ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث، لمساعدة السفير وأعضاء وفده الآخرين على الهرب.

وتقع المقبرة السوفيتية وسط حديقة واسعة على الطريق الذي يربط وسط العاصمة وارسو بالمطار الدولي. وتضم رفات أكثر من 20 ألف جندي من الجيش الأحمر لقوا حتفهم أثناء القتال ضد الجيش الألماني النازي.

كما نظم المتظاهرون مسيرة مناهضة للحرب في وارسو، حيث أحضروا دبابة على جرار وأوقفوها أمام السفارة الروسية مساء الأحد.

