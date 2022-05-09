أردوغان يعد اللاجئين السوريين في تركيا بأنه "لن يطردهم أبداً"

المصدر: إسطنبول - أ ف ب

وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين بأنه لن يرسل أبدًا اللاجئين السوريين إلى بلادهم بالقوة.

وقال رئيس تركيا التي تستقبل أكثر من 3,6 مليون لاجئ سوري: "سنحمي حتى النهاية أخواننا المطرودين من سورية بسبب الحرب ... لن نطردهم أبدًا من هذه الأرض"، مستنكرًا تصريحات قادة المعارضة الذين يطالبون بانتظام بإعادة اللاجئين السوريين إلى سورية.

وكان أردوغان قد أعلن الأسبوع الماضي أنه يحضّر "لعودة مليون" سوري إلى بلدهم على أساس تطوّعي، من خلال تمويل استحداث ملاجئ وبنى مناسبة لاستقبال سوريين في شمال غرب سورية، بمساعدة دولية.

وتستضيف تركيا حوالي خمسة ملايين لاجئ على أراضيها، معظمهم من السوريين والأفغان، بموجب شروط اتفاق تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016.

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