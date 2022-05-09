قديروف: جنود شيشان يسيطرون على مدينة بوباسنا الأوكرانية

المصدر: غروزني ■ رويترز

قال رمضان قديروف، رئيس جمهورية الشيشان الروسية، أمس، إن جنوده سيطروا على معظم مدينة بوباسنا بشرق أوكرانيا، في حين قال مسؤولون أوكرانيون إن معركة للسيطرة على البلدة الواقعة في البلاد مستمرة.

وفي منتصف أبريل، شنت القوات الروسية هجوماً جديداً على امتداد الجانب الشرقي لأوكرانيا، الذي شهد في الآونة الأخيرة بعض الهجمات والقصف المكثف، حول بوباسنا في منطقة لوجانسك.

وكتب قديروف، الذي وصف نفسه في كثير من الأحيان بأنه «جندي مشاة» يأتمر بأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منشور على تطبيق المراسلة «تيليغرام»: «مقاتلو القوات الخاصة الشيشانية سيطروا على معظم بوباسنا، وتم تطهير الشوارع الرئيسة والأحياء المركزية بالمدينة بالكامل».

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