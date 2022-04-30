روسيا تنشر دلافين مدربة في البحر الأسود

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن روسيا نشرت دلافين مدربة في قاعدة مطلة على البحر الأسود، في خطوة ترمي على ما يبدو لحمايتها من هجوم مباغت أسفل سطح البحر.

وأوضحت الصحيفة أن تحليلا لصور جمعتها الأقمار الاصطناعية خلص إلى أن روسيا نشرت الدلافين الحربية في البحر الأسود.

وراجع المعهد البحري في الولايات المتحدة صورا التقطت لقاعدة بحرية روسية في ميناء سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، ليخلص إلى أنه تم نقل اثنتين من حظائر الدلافين إلى القاعدة في فبراير الماضي، مع بداية الحرب في أوكرانيا.

ولدى روسيا تاريخ في تدريب الدلافين على القيام بمهام عسكرية، مثل استعادة أشياء غارقة في البحر أو التصدي للغواصين القادمين من جهات معادية.

وخلال الحرب الباردة، عملت كل من الولايات المتحدة وروسيا عل تطوير استخدام الدلافين في مهام عسكرية، نظرا لقدرتها على اكتشاف أجسام تحت سطح البحر مثل الألغام.

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