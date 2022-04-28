روسيا تتهم الغرب بتحريض أوكرانيا علنا على مهاجمتها

المصدر: موسكو - رويترز

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الرسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس إن الدول الغربية تدعو أوكرانيا علنًا إلى مهاجمة روسيا ، مضيفة أن على الغرب أن يأخذ موسكو على محمل الجد عندما تقول إن توجيه ضربات على الأراضي الروسية سيؤدي إلى رد.

وأبلغت روسيا عن سلسلة من الانفجارات في جنوب البلاد وحريق في مستودع ذخيرة أمس ، في أحدث حلقة في سلسلة حوادث وصفها مسؤول أوكراني كبير بأنها رد على غزو موسكو.

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