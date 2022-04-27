الحكومة اليمنية تقدم مقترحاً لإعادة تشغيل مطار صنعاء

المصدر: عدن وصنعاء – الإمارات اليوم

قدمت الحكومة اليمنية، مقترحا جديدا لتجاوز أزمة جوازات السفر التي عرقلت تشغيل مطار صنعاء، يتضمن إنشاء مركز إصدار للجوازات في مطار صنعاء بالتنسيق مع الأمم المتحدة، على أن يبدأ التشغيل خلال 10 أيام من الاتفاق.

وتضمن المقترح إصدار جوازات للمسافرين المضطرين للسفر من مناطق غير محررة، بالتنسيق مع مكتب المبعوث الأممي خلال 5 أيام من إرسال الطلبات المستوفية للوثائق والشروط، فضلا عن تخصيص كبائن في مركز الإصدار الآلي للجوازات بعدن لسرعة وتسهيل إصدار الجوازات للمواطنين اليمنيين من المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.

وتضمن المقترح أيضاً إرسال بيانات الأشخاص ونسخ من جوازات سفرهم المنتهية ضمن قاعدة بيانات 2014 عبر مكتب المبعوث إلى مركز المصلحة بعدن، وسيتم تجديد الجوازات خلال مدة 24 ساعة.

ويأتي الاتفاق في إطار تجاوز الأزمة الراهنة التي تسببت بها الميليشيات الحوثية وأدت إلى عرقلة تسيير أول رحلة من مطار صنعاء الدولي وفقا لاتفاق الهدنة الأممية المعلنة.

وفي شأن الخروقات الميدانية للهدنة، أعلنت القوات اليمنية أنها رصدت 181 خرقاً جديداً للهدنة الأممية ارتكبتها الميليشيات الحوثية خلال اليومين الماضيين في تعز والحديدة وحجة ومأرب والجوف والضالع وأبين وصعدة.

وتنوعت الخروقات بين إطلاق النار، وعمليات إعادة تموضع واستحداث مواقع، والدفع بتعزيزات قتالية وأسلحة، وتحليق طائرات مسيرة استطلاعية وهجومية فوق مواقع الجيش اليمني بالساحل الغربي ومأرب.

وكانت جبهة المحور الرملي في جنوب مأرب شهدت مواجهات بين الجانبين عقب محاولة الحوثيين التسلل باتجاه مواقع الجيش في قرون البور والفليحة ما دفع الأخيرة للتصدي لها.

وفي الجوف، أقدمت الميليشيات على مهاجمة قاطرات النفط والغاز المتجهة نحو مركز المحافظة ومنعتها من المرور، فيما عادت الاشتباكات بين قبائل بني نوف والميليشيات وتركزت في منطقة "الفرايد" شمال غرب معسكر اللبنات الواقع على امتداد الخط الصحراوي.

وذكرت مصادر محلية، أن اشتباكات وقعت بين الجانبين لمدة ساعة كاملة في المنطقة، سقط فيها خمسة قتلى من الحوثيين، وقتيل واحد من القبائل، إلى جانب جرحى من الجانبين.

وفي الضالع، أقدمت قناصة الميليشيات على قتل شقيقين هما "يحيى وسليمان علي الزهري" أثناء رعيهما للأغنام في قرية "الخرازة" بمديرية قعطبة شمال المحافظة، وفي تعز أصيب الشاب أحمد جميل الرعيني، برصاص قناص حوثي بعنقه، اليوم الأربعاء، أثناء مروره في منطقة عصيفرة شمال المدينة.

وفي حضرموت، داهمت قوات الأمن اليمنية أحد أوكار تنظيم القاعدة في منطقة "صدف"، ما أدى إلى مصرع قيادي في التنظيم الإرهابي، في حين لقي قيادي آخر في التنظيم مصرعه في محافظة البيضاء.

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