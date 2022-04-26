روسيا تحذر بريطانيا من عواقب تشجيع أوكرانيا

المصدر: موسكو - رويترز

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن روسيا حذرت بريطانيا اليوم الثلاثاء من أنها إذا استمرت في تشجيع أوكرانيا على ضرب أهداف في روسيا فسيكون هناك "رد متناسب عاجل".

كان وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي قد قال اليوم الثلاثاء إن ضرب أوكرانيا لخطوط النقل والإمداد الروسية وإمدادات الوقود أمر مشروع تماما.

واعترف بأن مدى الأسلحة التي يقدمها المجتمع الدولي الآن يتيح استخدامها في روسيا.

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