مصادر: اتفاق جديد لإعادة تسيير الرحلات التجارية من مطار صنعاء

المصدر: عدن وصنعاء – الإمارات اليوم

كشفت مصادر يمنية مطلعة، عن اتفاق جديد بشأن إعادة تسيير الرحلات التجارية من مطار صنعاء الدولي، دون ذكر موعد محدد لانطلاقها، مشيرة إلى أن الاتفاق سيتضمن فتح مكاتب اليمنية في جميع المناطق لبيع التذاكر، دون اقتصارها على صنعاء والمناطق المحددة من قبل ميليشيات الحوثي، فضلا عن استخدام الجواز اليمني الصادر عن الحكومة اليمنية في عدن، كما هو متبع في مطاري سيئون وعدن، على أن يتم فتح مطار صنعاء بشكل دائم.

وفي شأن الخروقات الحوثية للهدنة، قالت قوات الجيش اليمني إنها رصدت 1924 خرقاً للهدنة الأممية في محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب وأبين ولحج. وأوضح الجيش اليمني أن الخروقات التي ارتكبتها الميليشيات تنوعت بين استهداف بالعيارات والمدفعية، والدفع بتعزيزات، ومحاولات هجوم وتسلل وتحليق بالطائرات المسيّرة الاستطلاعية واستحداث خنادق وتحصينات جديدة، وزراعة ألغام، وغيرها من الخروقات.

ومن جانبه، أكد وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد علي المقدشي، أن قوات الجيش وبتوجيهات من القيادة السياسية والحكومة ملتزمة بالهدنة الأممية، لكنها جاهزة للرد في أي وقت على خروقات الميليشيات إذا ما استمرت في اعتداءاتها وخروقاتها.

وفي عدن، بدأت القيادة اليمنية العمل على تحسين معيشة المواطن، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من حراك سياسي ودبلوماسي واقتصادي، وحث مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماع له، على مراعاة ظروف المواطنين الصعبة، مشدداً على ضرورة انعكاس تحسن قيمة الريال اليمني على أسعار السلع، ووجه المجلس الحكومة بتقديم الاعتمادات وكافة التسهيلات للقطاع الخاص بما يمكنه من الإسهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين اليمنيين.

وفي تعز، توفيت امرأة وأصيب زوجها إبراهيم مهيوب، في انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي في طريق فرعي بمديرية مقبنة غرب المحافظة.

وفي مأرب، أدت السيول الجارفة الناتجة عن أمطار غزيرة إلى تجريف خيام عدة في مخيمات النازحين، وفقا للوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين فرع مأرب فإن سيول الأمطار تسببت في جرف مخيمي أبو جنب والرويك الشرقي للنازحين في صحراء مأرب، ما أدى لتضرر أكثر من 1200 نازح بينهم أطفال ونساء.

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