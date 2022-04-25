قصف إسرائيلي يستهدف مواقع في جنوب لبنان

المصدر: وكالات

شن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، قصفاً مدفعياً على مواقع في جنوب لبنان، ردا على قذيفة صاروخية أطلقت من الأراضي اللبنانية سقطت في منطقة مفتوحة في إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قذيفة صاروخية أطلقت من الأراضي اللبنانية سقطت في منطقة مفتوحة في إسرائيل اليوم، وردت إسرائيل بقصف مدفعي على المنطقة التي انطلقت منها القذيفة الصاروخية.

يأتي التصعيد النادر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية في أعقاب اشتباكات على مدى الأسبوعين الماضيين بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس مما أثار غضبا عربيا وقلقا دوليا.

وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه لم يتم تفعيل الإنذارات أو إعلان حالة التأهب في شمال إسرائيل عندما سقطت القذيفة، التي لم يحددها في منشوره.

وردا على القذيفة التي أطلقت من لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إن المدفعية "استهدفت مصدر إطلاق القذيفة" دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news