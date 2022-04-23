إطلاق نار قرب جامعة اميركية يودي بحياة 3 أشخاص على الاقل «فيديو»

المصدر:
  • موقع الامارات اليوم
التاريخ:

أفادت الشرطة الأمريكية بوقوع إطلاق نار بالقرب من جامعة مقاطعة كولومبيا شمال غرب العاصمة واشنطن.

وذكرت الشرطة أن 3 أشخاص على الأاقل (رجلين وفتاة) لقوا مصرعهم في منطقة فان نيس شمال غرب العاصمة خلال عملية إطلاق النار.

ووفقا لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، فإن شرطة العاصمة استجابت لتقرير يفيد بإطلاق النار على شخصين على الأقل، بعد ظهر يوم الجمعة في شارع كونيتيكت في حي فان نيس.

وتم إغلاق العديد من المؤسسات، حيث كانت الشرطة تبحث عن مطلق النار.

ووصفت شرطة واشنطن حادث إطلاق النار بـ«التهديد النشط»، وحثوا السكان بالقرب من المنطقة المتضررة على «الاحتماء».

وأظهرت مقاطع فيديو من موقع إطلاق النار بالقرب من مدرسة إدموند بورك المتوسطة، العديد من ضباط الشرطة وهم يتجهون نحو مكان الحادث.

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