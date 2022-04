إطلاق نار قرب جامعة اميركية يودي بحياة 3 أشخاص على الاقل «فيديو»

أفادت الشرطة الأمريكية بوقوع إطلاق نار بالقرب من جامعة مقاطعة كولومبيا شمال غرب العاصمة واشنطن.

وذكرت الشرطة أن 3 أشخاص على الأاقل (رجلين وفتاة) لقوا مصرعهم في منطقة فان نيس شمال غرب العاصمة خلال عملية إطلاق النار.

ووفقا لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، فإن شرطة العاصمة استجابت لتقرير يفيد بإطلاق النار على شخصين على الأقل، بعد ظهر يوم الجمعة في شارع كونيتيكت في حي فان نيس.

وتم إغلاق العديد من المؤسسات، حيث كانت الشرطة تبحث عن مطلق النار.

ووصفت شرطة واشنطن حادث إطلاق النار بـ«التهديد النشط»، وحثوا السكان بالقرب من المنطقة المتضررة على «الاحتماء».

وأظهرت مقاطع فيديو من موقع إطلاق النار بالقرب من مدرسة إدموند بورك المتوسطة، العديد من ضباط الشرطة وهم يتجهون نحو مكان الحادث.

#BREAKING Police get what looks to be a victim to EMS responders. The victim was later loaded on an ambulance and taken to the hospital, condition unknown at this time as we know 3 people were shot in the Van Ness area. #DC pic.twitter.com/jTftd42glq