بلينكن يؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في القدس

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان اليوم الثلاثاء إن الوزير أنتوني بلينكن ناقش أحدث وقائع العنف في إسرائيل والضفة الغربية مع نظيره الأردني وشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة بالقدس.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في بيان: "شدد الوزير بلينكن على أهمية الحفاظ على الوضع القائم التاريخي في القدس، وتقديره للدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية كوصي على المواقع الإسلامية المقدسة في القدس".

وأضاف أن بلينكن بحث أيضا مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أهمية عمل الإسرائيليين والفلسطينيين على إنهاء العنف والامتناع عن الإجراءات التصعيدية.

وأشار في تصريحات للصحافيين إلى أن عدداً من المسؤولين الأميركيين أجروا اتصالات هاتفية مع الإسرائيليين والفلسطينيين وممثلين عرب بالمنطقة في مطلع الأسبوع في مسعى للحيلولة دون تصعيد التوتر في القدس.

وأصيب ما لا يقل عن 152 فلسطينيا في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية داخل مجمع المسجد الأقصى يوم الجمعة الماضي، في أحدث تصاعد للعنف والذي أثار مخاوف من الانزلاق إلى صراع أوسع نطاقاً.

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