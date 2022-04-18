عدن تستقبل المزيد من القيادات اليمنية.. والمبعوث الأممي يواصل جهود تثبيت الهدنة

المصدر: عدن وصنعاء - الإمارات اليوم

وصل إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن خلال الساعات الماضية، عدد من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، بينهم عيدروس الزبيدي وفرج البحسني، وعدد من أعضاء البرلمان والحكومة، في إطار استمرار وصول المسؤولين اليمنيين إلى عدن، استعداداً لانعقاد البرلمان حيث سيؤدي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية.

وكان رئيسي البرلمان اليمني سلطان البركاني، ورئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك وصلا سابقاً إلى المدينة برفقة عدد من أعضاء البرلمان والحكومة، والمسؤولين في اللجان الأخرى المشكلة حديثا، ومن المتوقع أن يصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في وقت لاحق.

وتوقعت مصادر أن يعقد البرلمان اليمني جلسة نهاية الأسبوع في عدن، سيتم خلالها تأدية اليمين الدستورية لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء اللجان الأخرى.

وشهدت مدينة عدن، انتشارا كبيرا لعناصر الأمن، وانتشرت نقاط أمنية معززة بالآليات في شوارع ومداخل المدينة بشكل مكثف. وشهدت العملة المحلية "الريال اليمني" تحسناً أمام العملات الأخرى، وسجل الريال اليمني 874 ريال للدولار، بدلا من 1350 ريال للدولار قبل إعلان المجلس.

من جهته، واصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، مشاوراته بشأن استكمال تنفيذ الهدنة في شقها المتعلق بفتح الطرق والمعابر وخاصة رفع الحصار عن مدينة تعز، مؤكداً خلال لقائه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ووزير خارجية اليمن عوض بن مبارك، أهمية استمرار الهدنة وعقد مزيد من المشاورات بهذا الخصوص، من أجل الوصول إلى حل مستدام في اليمن.

ميدانيا، واصلت ميليشيات الحوثي ارتكاب خروقاتها للهدنة الأممية، وقامت بنقل أسلحة إلى مناطق متفرقة في الساحل الغربي، ونشرت منصات إطلاق صواريخ قرب مطار الحديدة ومنطقتي باجل وبرع شمال المحافظة.

وذكرت قوات الجيش اليمني أنها رصدت 87 خرقاً جديداً للهدنة ارتكبتها الميليشيات الحوثية في تعز والحديدة ومأرب وحجة والجوف، وتم إفشال محاولتي تسلل للميليشيات باتجاه مواقع عسكرية في الأعيرف جنوب مأرب وفي الجبهة الشرقية بمحور تعز، فضلا عن رصد عمليات قنص متكررة نفذتها عناصر حوثية على مواقع الجيش في جبهة حرض غرب حجة، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة آخر.

وفي شبوة، رفعت اللجنة الأمنية والقوات المشتركة بالمحافظة الجاهزية القتالية لمواجهة عناصر إرهابية دخلت المحافظة بعد فرارها من سجن بمحافظة حضرموت قبل أيام.

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