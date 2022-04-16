المجلس الرئاسي اليمني يحدد أولوياته للمرحلة المقبلة

المصدر: الرياض وصنعاء – الإمارات اليوم

حدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني في أول اجتماع له برئاسة رشاد العليمي، الاتجاهات والأولويات العامة لخطة عمله للفترة القادمة، وآليات ترجمة المسؤوليات المناطة به.

وشدد المجلس في اجتماعه الذي ضم أعضاء المجلس والحكومة والمحافظين، على أهمية الالتزام بمبدأ المسؤولية الجماعية لاستكمال استعادة الدولة وتخفيف معاناة اليمنيين.

وأكّد المجلس وفقا لوكالة سبأ الرسمية، على أنّ ملف الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين، يُعتبر أولوية وطنية قصوى، مؤكدا أن مجلس القيادة الرئاسي يده ممدودة للسلام العادل والشامل وفي ذات الوقت لن يتوانى عن الدفاع على أمن اليمن وشعبه وهزيمة أي مشاريع دخيلة تستهدف هويته العروبية، وتحويله الى شوكة في خاصرة المنطقة.

وكشف العليمي أن هذا الاجتماع سيكون نواة لعقد مؤتمر للمحافظين في العاصمة المؤقتة عدن لوضع كل المشاكل والتحديات للنقاش بما في ذلك العلاقة مع السلطة المركزية والخروج برؤية تعالج وتساعد السلطات المحلية على تجاوز الصعوبات وبما ينعكس على تحسين حياة ومعيشة المواطنين في الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية والتنموية، إضافة إلى ترتيبات مرحلة ما بعد استعادة الدولة.

وقدم العليمي الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون وتحالف دعم الشرعية على دعمهم الكبير لليمن وشعبه، وما يبدونه من حرص على استمرار وتعزيز هذا الدعم.

وكان العليمي التقي أمس الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح الحجرف، كما التقى سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدي اليمن، وجدد التزام المجلس بأحكام القانون الدولي والأعراف الدولية والقرارات الأممية، وأن يعمل على تغليب المصلحة الوطنية على كل المصالح، داعيا الجميع إلى الإسهام في دعم جهود المجلس والحكومة لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في كل أنحاء اليمن.

في الأثناء، دخلت الهدنة الأممية أسبوعها الثالث، رغم استمرار الخروقات الحوثية شبه اليومية في جبهات عدد من المحافظات. وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني، بأن الميليشيات ارتكبت 143 انتهاكا للهدنة خلال يوم واحد، وأسقطت الدفاعات التابعة للجيش اليمني والقبائل طائرة مسيرة تابعة للميليشيات في المحور الرملي جنوب مأرب.

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