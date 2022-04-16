"لجنة دفن" للجثث المتراكمة في ثلاجات المشارح المستشفيات السودانية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أصدر مجلس السيادة الانتقالي في السودان قرارا بتشكيل "لجنة دفن الجثث المتراكمة في ثلاجات المشارح والمستشفيات".

وأصدر القرار عضو المجلس، رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية والوقاية من مرض كورونا عبد الباقي عبد القادر الزبير، وجاء في حيثيات القرار أنه اتخذ "منعا للمخاطر البيئية والصحية الناتجة عن تكدس الجثث".

وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات والقيام بالأعمال الخاصة بالتعامل مع وفيات الطب الشرعي، واستكمال الإجراءات القانونية والعدلية والإدارية الخاصة بالطب الشرعي ودفن الجثث المتكدسة بثلاجات حفظ الموتى.

كما حدد القرار أن من مهام اللجنة اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير مقبرة خاصة لدفن الجثث المتكدسة، والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة للمساعدة في استكمال عملية دفن الجثث المتكدسة، والاضطلاع بإدارة عملية توثيق المتوفين وفق الإجراءات ذات الصلة الواجب اتباعها عالميا، في مثل تلك الحالات.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن القرار أجاز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها، وطالب جميع الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ.

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