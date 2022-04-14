الحكومة اللبنانية توافق على هدم صوامع القمح المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت

المصدر: بيروت - رويترز

قال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري إن الحكومة وافقت اليوم الخميس على هدم صوامع القمح المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020، والذي أسفر عن مقتل 215 شخصا على الأقل.

وقال مكاري عقب جلسة لمجلس الوزراء إن القرار استند إلى "تقرير فني" خلص إلى أنه من المرجح أن تنهار الصوامع في الأشهر المقبلة، مضيفا أن تجديدها سيكون مكلفا للغاية.

ويقول التقرير الفني إن الإهراءات قد تسقط بعد أشهر قليلة ويمكن أن تترمم.

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