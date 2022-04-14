حريق في طراد روسي بسبب انفجار ذخائر

المصدر: أ ف ب

أصيب الطراد الحربي الروسي «موسكفا» في البحر الأسود بـ«أضرار جسيمة» من جراء انفجار ذخائر على متنه بسبب حريق، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة في بيان أورته وكالتا ريا نوفوستي وتاس إنّه «نتيجة اشتعال حريق، انفجرت ذخائر على متن الطراد الصاروخي موسكفا. السفينة أصيب بأضرار جسيمة»، مشيرة إلى أنّه تمّ إجلاء طاقم الطراد بالكامل ويجري حالياً التحقيق في أسباب الحريق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news