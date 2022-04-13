بيان من السيسي حول حادث أسوان المروع

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أنه يتابع عن كثب حادث تصادم الأوتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان.

وأشار السيسي إلى أنه وجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث الأليم.

وكتب الرئيس المصري عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "أتابع عن كثب حادث تصادم الأوتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان، ووجهت الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث الأليم".

وأضاف الرئيس السيسي: "كما وجهت بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين. وأتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، داعيا المولى عز وجل ان يتغمد ضحاياهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".

وشهد طريق أبو سمبل بمحافظة أسوان، في تمام الساعة الخامسة فجر اليوم الأربعاء، حادثا أليما، أودى بحياة 10 أشخاص منهم 4 سائحين فرنسيين، وواحد بلجيكى، بالإضافة إلى 5 مصريين وذلك نتيجة اصطدام الأتوبيس السياحي، بسيارة ربع نقل المتجهة إلى مدينة أسوان وذلك عند الكيلو 43 من ناحية كمين أبو سمبل.

أتابع عن كثب حادث تصادم الأوتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان، ووجهت الأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كافة أوجة الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث الأليم.

١/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) April 13, 2022

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