تحركات دبلوماسية لتثبيت الهدنة في اليمن

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

تواصلت التحركات الدبلوماسية والسياسية لتثبيت الهدنة في اليمن من قبل مجلس القيادة الرئاسي، والمبعوث الأممي الى اليمن، هانس غروندبرغ، وأكدت مصادر مطلعة أن رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي بحث مع وزير خارجيته والسفراء اليمنيين الذي شاركوا في مشاورات الرياض الجهود الدبلوماسية خلال المرحلة القادمة التي تهدف إلى تعزيز الهدنة وإحلال السلام.

وجاء ذلك متزامناً مع قيام المبعوث الأممي لليمن بمباحثات مكثفة مع عدد من قيادات الميليشيات الحوثية في صنعاء وبحث سبل تثبيت الهدنة، وتحويلها الى أرضية لعقد مشاورات سلام نهائية، كما بحث سبل توحيد العملة المحلية وصرف مرتبات الموظفين، فضلا عن فتح المعابر والطرق بين المدن.

ميدانيا، أقدمت ميليشيات الحوثي على قصف مدينة مأرب بصاروخين باليستيين، وواصلت شن هجماتها على مواقع الجيش اليمني والقبائل في جبهات جنوب وغرب مأرب.

وذكرت مصادر ميدانية في مأرب، أنه تم التصدي لهجمات حوثية في مديرية رغوان شمال غرب مأرب، وأخرى في جبهات "البلق ووادي ذنة والاعيرف" جنوبي مأرب.

وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني، أنه رصد 80 خرقًا للهدنة ارتكبتها الميليشيات في جبهات "الحديدة وتعز والضالع وحجة والجوف ومأرب".

وفي الجوف، أفشلت قوات الجيش اليمني والقبائل محاولة تقدم حوثية غرب بئر المرازيق، شرق مديرية الحزم، وفي الحديدة قتل طفل وأصيب اثنين آخرين بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي في مديرية الحوك.

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