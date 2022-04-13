زيلينسكي: روسيا تستخدم قنابل فسفورية في أوكرانيا

المصدر: كييف - رويترز

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء في خطاب ألقاه أمام برلمان إستونيا إن روسيا تستخدم قنابل فسفورية في أوكرانيا واتهم موسكو باستخدام أساليب لترويع المدنيين.

ولم يقدم زيلينسكي أدلة على كلامه ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من تلك المعلومات.

وذكر زيلينسكي أنه يجب إيجاد أدوات للضغط على روسيا لوقف الترحيل القسري للأوكرانيين ودعا إلى استمرار العقوبات عليها، قائلا إنها الطريقة الوحيدة لحمل موسكو على قبول السلام.

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