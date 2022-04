أول فيديو لحادث إطلاق النار في محطة مترو أنفاق في نيويورك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من حادث إطلاق النار الذي وقع اليوم الثلاثاء، في محطة مترو أنفاق في Sunset Park في مدينة نيويورك، والذي أدى إلى سقوط 13 جريحا على الأقل.

وتظهر في المشاهد المتداولة من داخل المحطة حالة من الفوضى، وعدد من الجرحى على الأرض وسط دخان كثيف. أما في خارج المحطة، فقد أغلقت الشرطة المنطقة المحيطة بها، وانتشر عناصرها بشكل كثيف.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد أطلقت أعيرة نارية في المحطة حوالي الساعة 8:30 صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (13:30 بتوقيت غرينتش).

وقال أحد مسؤولي الشرطة إن عناصرها يبحثون عن مشتبه به يرتدي قناع غاز وسترة برتقالية اللون.

