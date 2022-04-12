قرقاش يلتقي مسؤولين دوليين بشأن اليمن

المصدر: دبي - وام

التقى الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بحضور ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ديفيد جريسلي المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، وتيم ليندركينج المبعوث الأميركي الخاص لليمن.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات المتعلقة بجهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية ينهي المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني.

وأكد الدكتور أنور قرقاش دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة تضم كافة الأطراف اليمنية لضمان ترسيخ الاستقرار والسلام وبما ينعكس على ازدهار وتنمية اليمن. ورحب بالتطورات الأخيرة المتعلقة بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، آملاً أن تساهم الخطوة في دفع جهود السلام عبر حوار جدي يناقش كافة القضايا المتعلقة بالشأن اليمني.

شارك في الاجتماع سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية.

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