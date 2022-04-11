أول تعليق من أميركا على تعيين موسكو قائداً جديداً للحرب في أوكرانيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الأحد، على تعيين روسيا قائدًا عسكريًا جديدًا لعملية غزو أوكرانيا، المعروف بـ"جزار سورية".

وقالت ساكي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": إن تعيين موسكو الجنرال ألكسندر دفورنيكوف كقائد جديد لغزو أوكرانيا "يؤكد ما رأيناه بالفعل على الأرض في أوكرانيا، وهذا ما كنا نتوقعه".

وحمَّلت المتحدثة باسم البيت الأبيض، الجنرال ألكسندر دفورنيكوف القائد العسكري الجديد لعملية غزور أوكرانيا "مسؤولية الفظائع التي رأيناها في سورية".

ولجأت روسيا إلى الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، البالغ من العمر 60 عاما، وهو أحد أكثر الضباط العسكريين خبرة في روسيا ووفقا لمسؤولين أميركيين.

ولدى الجنرال سجل من "الوحشية" ضد المدنيين في سورية ومسارح الحرب الأخرى، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤول أميركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

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